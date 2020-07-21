Вакцина від COVID-19 дала багатообіцяльний результат: препарат викликав обидва типи імунної відповіді

Вакцина проти нового типу коронавірусу, розроблена за співпраці американської та німецької компаній Pfizer і BioNTech, показала багатообіцяльний результат, викликавши обидва типи імунної відповіді.

Це з'ясувалося під час чергової фази дослідження, проведеної у Німеччині на 60 здорових добровольцях від 18 до 55 років. Як ідеться в звіті дослідників на medRxiv, отримані дані підтверджують результати попередніх тестів у США.

Зазначається, що вакцина BNT162b1 викликає гуморальну (антитіла) і клітинну імунні відповіді, а також добре переноситься. За словами фахівців, введення схвалених доз не викликало в добровольців серйозних побічних ефектів, хоча одиниці повідомляли про грипозні симптоми та реакції в місці уколу.

Препарат застосовували за схемою дворазового щеплення – "первинне + закріплювальне". Він викликав вироблення в організмі нейтралізуючих антитіл до COVID-19, зокрема до нового штаму-варіації D614G (гуморальна відповідь).

Введення схвалених доз BNT162b1 не викликало в добровольців серйозних побічних ефектів, запевняють учені

Також фахівці підкреслили підвищення Т-клітинної імунної відповіді в добровольців. Цей тип білих кров'яних тілець (CD4 + and CD8), пояснюють вони, є найважливішим компонентом імунітету проти патогенів, який часто забезпечує довгостроковий і стійкий захист від інфекції.

Розробники заявили, що з дня на день планують почати наступну фазу випробувань препарату, до якої збираються залучити до 30 000 добровольців, аби довести ефективність вакцини.

У компаніях також сподіваються на оцінку регуляторами їхнього препарату вже в жовтні, а до кінця року хочуть зробити до 100 млн доз і понад 1,3 млрд доз – у 2021-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві оборони Росії заявили про нібито готовність першої російської вакцини від COVID-19, у створенні якої брали участь військові фахівці та вчені Національного дослідницького центру ім. Гамалії.