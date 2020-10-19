Вакцина не зупинить коронавірус: в британському уряді зробили песимістичну заяву

Вакцина від COVID-19 не зможе повністю зупинити вірус. Вона тільки знизить темпи поширення.

Таку думку висловив науковий радник уряду Великої Британії Патрік Велленс на зустрічі комітету зі стратегії нацбезпеки палати лордів, пише Daily Mail. Він також переконаний, що хвороба продовжить носити епідемічний характер.

"Я думаю, навряд чи ми в результаті отримаємо дійсно стерилізуючу вакцину, тобто щось, що повністю зупинить інфекцію, і, ймовірно, хвороба циркулюватиме і носитиме ендемічний характер", – сказав Велленс.

На його думку, вакцина взагалі навряд чи з'явиться в 2020 році.

"Якщо ви подивитеся на історію розробки вакцин, в середньому на створення вакцини з нуля потрібно близько 10 років, і ніколи цей процес не займав менше п'яти років", – пояснив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великій Британії зафіксували рекордні показники смертності серед інфікованих COVID-19. У країні 12 жовтня померли 143 людини, що є найвищим показником з початку червня.