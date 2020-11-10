Pfizer і BioNTech розповіли про ціну потенційної вакцини від коронавірусу

Дар'я Дурова Світ 00:40, 11.11.2020 Оновлено: 00:41, 11.11.2020

Ціна вакцини проти COVID-19 від компаній BioNTech і Pfizer буде "нижчою від типових ринкових ставок" і диференціюватися залежно від країни та регіону.

Про це передає The Guardian. Вказується, що препарат планують застосовувати двома ін'єкціями. Всіх дозволів регулюючих органів компанії-розробники поки не отримали.

Як повідомили в Pfizer і BioNTech, вартість вакцини буде відображати фінансові ризики, які несуть інвестори з приватного сектора.

"Ми намагалися дотримуватися збалансованого підходу, який визнає, що інновації вимагають капіталу й інвестицій. Ми плануємо встановлювати ціни на нашу вакцину значно нижче типових ринкових ставок у зв'язку з ситуацією, в якій ми знаходимося, і з метою забезпечити широкий доступ у світі", – сказав глава стратегічного відділу німецької компанії BioNTech Райан Річардсон.

"Я очікую, що в деяких регіонах світу буде диференційоване ціноутворення", – додав він, відмовивши вдаватися в подробиці про різну вартість.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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