Pfizer і BioNTech розповіли про ціну потенційної вакцини від коронавірусу
Ціна вакцини проти COVID-19 від компаній BioNTech і Pfizer буде "нижчою від типових ринкових ставок" і диференціюватися залежно від країни та регіону.
Про це передає The Guardian. Вказується, що препарат планують застосовувати двома ін'єкціями. Всіх дозволів регулюючих органів компанії-розробники поки не отримали.
Як повідомили в Pfizer і BioNTech, вартість вакцини буде відображати фінансові ризики, які несуть інвестори з приватного сектора.
"Ми намагалися дотримуватися збалансованого підходу, який визнає, що інновації вимагають капіталу й інвестицій. Ми плануємо встановлювати ціни на нашу вакцину значно нижче типових ринкових ставок у зв'язку з ситуацією, в якій ми знаходимося, і з метою забезпечити широкий доступ у світі", – сказав глава стратегічного відділу німецької компанії BioNTech Райан Річардсон.
"Я очікую, що в деяких регіонах світу буде диференційоване ціноутворення", – додав він, відмовивши вдаватися в подробиці про різну вартість.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 листопада американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили про завершення третьої стадії клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, яка нібито показала ефективність у 90% випадків.
Раніше в Pfizer попереджали, що не встигнуть подати заявку на дозвіл використання своєї експериментальної вакцини до виборів у США, як пообіцяв президент Дональд Трамп.
Однак Трамп заявив, що про прорив у Pfizer нібито навмисне заявили після виборів, щоб не дати йому перемогти.
Вакцина, розроблена американським фармацевтичним гігантом Pfizer, може стати безплатною для всіх жителів США.
Президент Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель посприяти в отриманні Україною цієї вакцини.