Вакцина-кандидат від COVID-19 показала понад 90% ефективності – Pfizer

Американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили про завершення третьої стадії клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, яка нібито показала ефективність у 90% випадках.

Передбачається, що після отримання дозволу від регуляторів препарат надійде в обмеженій кількості (до 50 млн доз) для вакцинації людей із груп ризику. Як повідомляє The Gardian, відповідні результати все-таки є тільки попередніми.

Водночас фахівці говорять, що їхній аналіз показує набагато кращу продуктивність вакцини, ніж очікувала більшість експертів (60-70, а не 90%). Також вони нагадали: регулювальні органи раніше заявили, що схвалять вакцину, ефективність якої становить усього 50%, що дозволить захистити половину тих, хто її отримає.

У Pfizer стверджують, що серйозних побічних ефектів під час застосування препарату не було.

"Сьогодні великий день для науки й людства. Перший набір результатів нашого випробування вакцини проти COVID-19 на третій фазі надає початкові докази її здатності запобігати вірусу", – сказав голова і виконавчий директор Pfizer доктор Альберт Бурла.

Зазначається, що компанії продовжать випробування, а це означає, що існує ймовірність зміни рівня ефективності вакцини. Там додали, що збір необхідних даних із безпеки вакцини займе час до третього тижня листопада, після чого експерти направлять досьє на затвердження регулювальним органам. Якнайшвидше ліцензування, як передбачається, може означати, що перші дози буде отримано медичним працівникам до кінця року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Pfizer говорили, що не встигнуть подати заявку на дозвіл використання своєї експериментальної вакцини від коронавірусу до виборів у США, як пообіцяв президент Дональд Трамп.