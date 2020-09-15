ВООЗ похвалила вчених за паузу у випробуваннях вакцини проти коронавірусу

Дар'я Дурова Світ 21:06, 15.09.2020

ВООЗ похвалила рішення англо-шведської компанії AstraZeneca призупинити клінічні випробування вакцини проти коронавірусу через незрозумілу хворобу в одного з добровольців.

"Це те, що ми хочемо бачити у випробуваннях, це добре організоване випробування", – сказала журналістам в Женеві прессекретарка Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс, передає "Интерфакс".

Вона зазначила, що безпека важлива завжди і має ключове значення, на що і звернула належну увагу фармацевтична компанія.

Виконавчий директор AstraZeneca Паскаль Соріо заявив: незважаючи на вимушену паузу у випробуваннях вакцини, її можна буде отримати до кінця 2020 року.

Відомо, що препарат розробляється спільно з університетом Оксфорда. Раніше міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок заявив, що Лондон уклав контракт з AstraZeneca на виробництво 30 млн доз вакцини від коронавірусу.

Коментуючи використання вакцин проти COVID-19 у Китаї і Росії, Харріс заявила, що в ВООЗ хотіли б мати чітку інформацію з приводу цих препаратів, щоб порівняти результати їх використання.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca 9 вересня призупинила всі випробування своєї вакцини від коронавірусу. Причиною стало захворювання у волонтера.

  • Це стандартний запобіжний засіб при випробуваннях вакцин, призначений для того, щоб експериментальні вакцини не викликали серйозних реакцій у добровольців.

  • Вже 13 вересня Оксфордський університет і AstraZeneca відновили клінічні випробування.

  • Незабаром їх знову зупинили – принаймні до 17 вересня.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Зеленський про обстріли на Донбасі: ми не відповідаємо на них, і це добре

Українським учителям піднімуть зарплати на 30%: озвучено терміни

ДумайТ"Є": нотатки на полях жлобскандалу

Фокін – про заяви щодо Донбасу: 25 років був на пенсії і сприймаю світ трохи інакше

Зеленський далекий від обіцянки зламати корупцію в Україні, – Financial Times про скандал із суддею Вовком