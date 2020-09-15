ВООЗ похвалила вчених за паузу у випробуваннях вакцини проти коронавірусу

ВООЗ похвалила рішення англо-шведської компанії AstraZeneca призупинити клінічні випробування вакцини проти коронавірусу через незрозумілу хворобу в одного з добровольців.

"Це те, що ми хочемо бачити у випробуваннях, це добре організоване випробування", – сказала журналістам в Женеві прессекретарка Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс, передає "Интерфакс".

Вона зазначила, що безпека важлива завжди і має ключове значення, на що і звернула належну увагу фармацевтична компанія.

Виконавчий директор AstraZeneca Паскаль Соріо заявив: незважаючи на вимушену паузу у випробуваннях вакцини, її можна буде отримати до кінця 2020 року.

Відомо, що препарат розробляється спільно з університетом Оксфорда. Раніше міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок заявив, що Лондон уклав контракт з AstraZeneca на виробництво 30 млн доз вакцини від коронавірусу.

Коментуючи використання вакцин проти COVID-19 у Китаї і Росії, Харріс заявила, що в ВООЗ хотіли б мати чітку інформацію з приводу цих препаратів, щоб порівняти результати їх використання.

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