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16 травня • оновлено в 03:20
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"Вакцина буде готова до кінця року": Трамп має намір мобілізувати армію через COVID-19

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Президент США Дональд Трамп має намір мобілізувати збройні сили країни для доставки вакцини від COVID-19 після того, як вона буде готова.

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Як повідомляє Reuters, у своєму інтерв'ю Трамп заявив, що вірить у винайдення вакцини до кінця року і насамперед ліки будуть доставляти американцям у похилому віці. Для цього будуть використовувати військовослужбовців.

"Наші військові зараз мобілізовані, так що в кінці року ми зможемо дуже швидко доставити вакцину людям", – сказав президент США.

Трамп має намір мобілізувати армію для доставки вакцини від COVID-19

Трамп має намір мобілізувати армію для доставки вакцини від COVID-19

Reuters

Зараз у Білого дому є мета – забезпечити 300 мільйонів доз вакцини до кінця 2020 року. Проте, поки немає жодних підтверджень, що до цього часу ліки будуть готові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії заявили про позитивні результати випробування вакцини від COVID-19 на мавпах.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
ліки вірус
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