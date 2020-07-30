"Вагнерівці" в Мінську: посол РФ пояснив, як росіяни опинилися в Білорусі

Затримані російські громадяни не причетні до подій, пов'язаних з суспільно-політичною ситуацією в Білорусі, оскільки просто запізнилися на рейс до третьої країни.

Про це повідомило РІА "Новости" з посиланням на слова посла РФ в Білорусі Дмитра Мезенцева. Затримані росіяни прибули в санаторій під Мінськом через запізнення на авіарейс.

"Росіяни, які прибули в санаторій "Белорусочка" під Мінськом, були змушені це зробити в зв'язку з тим, що запізнилися на рейс з національного аеропорту столиці республіки, прямуючи транзитом до третьої країни", – сказав посол.

За його словами, вони мали намір вилетіти з Мінська 25 липня і не планували знаходитися в республіці тривалий час, а пізніше збиралися повернутися в російську столицю з іншої держави також літаком, минаючи територію Білорусі.

"Підставою для їхнього приїзду в країну став укладений контракт з однією з комерційних фірм, яка зареєстрована тут в Білорусі, а кожен з прибулих росіян мав з цим підприємством укладений трудовий договір", – повідомив Мезенцев.

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