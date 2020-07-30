"Вагнерівці" в Мінську: посол РФ пояснив, як росіяни опинилися в Білорусі
Посол РФ пояснив, як "вагнерівці" опинилися в Білорусі.
Затримані російські громадяни не причетні до подій, пов'язаних з суспільно-політичною ситуацією в Білорусі, оскільки просто запізнилися на рейс до третьої країни.
Про це повідомило РІА "Новости" з посиланням на слова посла РФ в Білорусі Дмитра Мезенцева. Затримані росіяни прибули в санаторій під Мінськом через запізнення на авіарейс.
"Росіяни, які прибули в санаторій "Белорусочка" під Мінськом, були змушені це зробити в зв'язку з тим, що запізнилися на рейс з національного аеропорту столиці республіки, прямуючи транзитом до третьої країни", – сказав посол.
За його словами, вони мали намір вилетіти з Мінська 25 липня і не планували знаходитися в республіці тривалий час, а пізніше збиралися повернутися в російську столицю з іншої держави також літаком, минаючи територію Білорусі.
"Підставою для їхнього приїзду в країну став укладений контракт з однією з комерційних фірм, яка зареєстрована тут в Білорусі, а кожен з прибулих росіян мав з цим підприємством укладений трудовий договір", – повідомив Мезенцев.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Усього в країну прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", яких внесено в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко через це скликав термінову нараду з членами Ради безпеки. Глава держави зазначив, що росіяни вже почали реагувати й виправдовуватися.
За словами держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова, до 200 бойовиків перебувало на території країни, 33 затримано, зараз тривають пошуки інших.
У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що деякі із затриманих бойовиків групи Вагнера мають українське громадянство.
При цьому адміністрація президента Росії не визнає українське громадянство затриманих у Білорусі.