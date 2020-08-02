Вагнерівці могли готувати окупацію Білорусі, – генерал Ягун
Затримані в Білорусі бойовики ПВК Вагнера могли готувати переворот у разі програшу Олександра Лукашенка на виборах президента країни.
Як заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL колишній заступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягун, вони сиділи в санаторії і чекали оголошення результатів виборів.
"Припустимо, Лукашенко програє на виборах президента Білорусі. А потім що? Потім починаються вибухи. Потім, як в нашому Слов'янську в 2014 році, – захоплюється райвідділ міліції, піднімається прапор Росії і "Путін, введи війська", – вважає він.
За словами Ягуна, тоді новий президент Білорусі вирішував би проблему не як об'єднати країну після Лукашенка, а як боротися з російською гібридної окупацією.
"Росії потрібні були силові осередки на території Білорусі. Якщо за аналогією з Україною, такі силові осередки були задіяні у нас вже після Майдану. А в Білорусі їх би задіяли після виборів", – підкреслив генерал.
Він додав, що в разі, якби Лукашенко, якого Росія ще більш-менш може контролювати, відійшов в сторону, то з'явилася б нова сила, яку РФ контролювати не може.
"Саме тому вони задіяли такий силовий механізм дестабілізації", – завершив Ягун.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Всього в країну прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих "вагнерівців" – багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко через це скликав термінову нараду з членами Ради безпеки. Глава держави зазначив, що росіяни вже почали реагувати і виправдовуватися.
Координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков заявив, що затримання найманців російської приватної військової компанії може бути постановкою, організованою разом з Москвою.
А український журналіст Віталій Портников вважає, що прибуття в Білорусь найманців ПВК Вагнера може бути частиною плану президента Росії Володимира Путіна щодо повного підпорядкування собі сусідньої держави.