Вагнерівці могли готувати окупацію Білорусі, – генерал Ягун

Затримані в Білорусі бойовики ПВК Вагнера могли готувати переворот у разі програшу Олександра Лукашенка на виборах президента країни.

Як заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL колишній заступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягун, вони сиділи в санаторії і чекали оголошення результатів виборів.

"Припустимо, Лукашенко програє на виборах президента Білорусі. А потім що? Потім починаються вибухи. Потім, як в нашому Слов'янську в 2014 році, – захоплюється райвідділ міліції, піднімається прапор Росії і "Путін, введи війська", – вважає він.

За словами Ягуна, тоді новий президент Білорусі вирішував би проблему не як об'єднати країну після Лукашенка, а як боротися з російською гібридної окупацією.

"Росії потрібні були силові осередки на території Білорусі. Якщо за аналогією з Україною, такі силові осередки були задіяні у нас вже після Майдану. А в Білорусі їх би задіяли після виборів", – підкреслив генерал.

Він додав, що в разі, якби Лукашенко, якого Росія ще більш-менш може контролювати, відійшов в сторону, то з'явилася б нова сила, яку РФ контролювати не може.

"Саме тому вони задіяли такий силовий механізм дестабілізації", – завершив Ягун.

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