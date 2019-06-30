Я думаю, что сейчас главная интрига в деле МН17 уже не в фио конкретных обвиняемых (названных 19 июня или будущих), не в дилемме "верю/не верю следствию" (интересная дискуссия у меня на эту тему состоялась вчера вечером), а в другом. Мы - Россия - в своей упертости опровержения всего и вся уже проскочили точку, до которой все это (кто, как, в какой мере, почему, когда и т.п.) имело смысл обсуждать. Обвинения первым фигурантам предъявлены, дата начала суда (09.03.2020) назначена.
Главная интрига теперь в том, будет ли Россия (и если будет, то как) участвовать в работе суда. Вариантов несколько, но все херовые как на подбор.
1. Если не участвовать вообще, то это будет прямым нарушением резолюции 2166 Совбеза ООН, принятой единогласно, и укрывательством международных преступников. Кроме того, неучастие означает отсутствие защиты и возможности предъявления контраргументов (доказательств невиновности обвиняемых, которых у нас типа немеренно), и потеря нашего нынешнего аргумента "нас не слушают, нас игнорируют". Какого ... тебя слушать, если ты молчишь и тебя вообще нет?
Ну и будет четко работать правило, сформулированное еще Публием Сиром в I веке до н.э.: "Тот, кто избегает суда, сознается в своей вине". Суд примет решение в наше отсутствие, и международного сообщество отреагирует сообразно этому решению под истеричные вопли Марии Захаровой.
2. Если участвовать хотя бы на уровне купленной защиты (без предъявления обвиняемых), то защите нужно как-то защищать, для чего нужна документальная фактура. А где ее взять? Реально-то, кроме понтов "Алмаз-Антея", ее нет. По идее, ее нужно фабриковать уже сейчас (фотографии Игоря Гиркина на Северном полюсе в июне-июле 2014 года, видео с Сергеем Дубининым на борту МКС с весны по осень того же года, ну и т.д.), с бумагами, приказами, авиабилетами на Сейшелы на все лето, показаниями друзей, сослуживцев, очевидцев и т.д. и т.п. Насколько это сработает на суде? Вряд ли это изменит глобальный результат, но процесс затянет различными экспертизами, очными ставками и проч. На этом пути возможны тактические выигрыши, но итог суда все равно не изменится, т.е. стратегически все равно это проигрыш, причем с дополнительными репутационными потерями.
3. Можно все-таки пойти на участие обвиняемых в процессе в режиме телеконференции, в котором они будут тупо гнуть "несознанку" на весь мир, а российская пропаганда демонстрировать всему миру "несправедливость предвзятого судилища". На этой арбузной корке можно будет покататься пару лет, но все равно итог будет как в п.2 с последствиями для России за укрывательство уже осужденных международных преступников. Ну и все многолетнее вранье нам конечно же вспомнят в ходе процесса и после.
4. Есть и еще один, наименее болезненный для нас вариант. Фигуранты дела, по мере предъявления им обвинений, исчезают. Вообще. Кто как. Я имею в виду, например, что-то вроде своеобразной программы "защиты свидетелей" (я не настолько кровожаден, как вы подумали). Но миру мы объявляем, что у одного инфаркт, другой водкой поперхнулся, третий на рыбалке утонул, и т.д. В конце-концов, они воевали в Донбассе, а тем счет погибших идет на тысячи, всяко бывает... Некоторых можно объявить в международный розыск - помогите найти, гадов... И мы громко ужасаемся, какие же это, оказывается, были сволочи и подонки, после выхода на пенсию вместо выращивания клубники на даче уехавшие (страшно подумать!) воевать в соседнюю страну. И спасибо следствию, что оно открыло нам глаза! И мы конечно их осуждаем, и это больше не повторится. И они бы сказали нам, где раздобыли "Бук", если бы были живы. Мы даже заплатим компенсацию родственникам жертв, так мы возмущены вместе с вами этим преступлением. А кто старое помянет... не судите строго, мы были искренни в своих заблуждениях, но сейчас, слава Богу, прозрели. Ну и т.д., я даже готов написать методичку для "ольгинских троллей" для развития этого варианта.
Этот вариант наиболее оптимален, но мы вряд ли будем его использовать - мы (Кремль и Администрация Президента) слишком тупы для этого. Мы не умеем жертвовать пешками ради улучшения позиции или спасения ферзя, иначе бы сделали это давным-давно.
Мы сами себя загнали в безнадежный тупик.
Но озвученная интрига остается...
PS: не хотелось это писать, но... по здравому разумению выход из тупика - только новая БОЛЬШАЯ война, когда всем станет не до МН17.
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