ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Блоги - Світ

Вадим Лукашевич
Вадим Лукашевич
Всі статті автора

Главная интрига в деле МН17: мы себя загнали в тупик

6.9тЧитати матеріал російською

Я думаю, что сейчас главная интрига в деле МН17 уже не в фио конкретных обвиняемых (названных 19 июня или будущих), не в дилемме "верю/не верю следствию" (интересная дискуссия у меня на эту тему состоялась вчера вечером), а в другом. Мы - Россия - в своей упертости опровержения всего и вся уже проскочили точку, до которой все это (кто, как, в какой мере, почему, когда и т.п.) имело смысл обсуждать. Обвинения первым фигурантам предъявлены, дата начала суда (09.03.2020) назначена.

Главная интрига теперь в том, будет ли Россия (и если будет, то как) участвовать в работе суда. Вариантов несколько, но все херовые как на подбор.

Новини
Путин не отбрасывает тени

1. Если не участвовать вообще, то это будет прямым нарушением резолюции 2166 Совбеза ООН, принятой единогласно, и укрывательством международных преступников. Кроме того, неучастие означает отсутствие защиты и возможности предъявления контраргументов (доказательств невиновности обвиняемых, которых у нас типа немеренно), и потеря нашего нынешнего аргумента "нас не слушают, нас игнорируют". Какого ... тебя слушать, если ты молчишь и тебя вообще нет?

Ну и будет четко работать правило, сформулированное еще Публием Сиром в I веке до н.э.: "Тот, кто избегает суда, сознается в своей вине". Суд примет решение в наше отсутствие, и международного сообщество отреагирует сообразно этому решению под истеричные вопли Марии Захаровой.

Новини
Жив ли на самом деле Путин?

2. Если участвовать хотя бы на уровне купленной защиты (без предъявления обвиняемых), то защите нужно как-то защищать, для чего нужна документальная фактура. А где ее взять? Реально-то, кроме понтов "Алмаз-Антея", ее нет. По идее, ее нужно фабриковать уже сейчас (фотографии Игоря Гиркина на Северном полюсе в июне-июле 2014 года, видео с Сергеем Дубининым на борту МКС с весны по осень того же года, ну и т.д.), с бумагами, приказами, авиабилетами на Сейшелы на все лето, показаниями друзей, сослуживцев, очевидцев и т.д. и т.п. Насколько это сработает на суде? Вряд ли это изменит глобальный результат, но процесс затянет различными экспертизами, очными ставками и проч. На этом пути возможны тактические выигрыши, но итог суда все равно не изменится, т.е. стратегически все равно это проигрыш, причем с дополнительными репутационными потерями.

Новини
Вы знаете, почему Россия безнадежна?

3. Можно все-таки пойти на участие обвиняемых в процессе в режиме телеконференции, в котором они будут тупо гнуть "несознанку" на весь мир, а российская пропаганда демонстрировать всему миру "несправедливость предвзятого судилища". На этой арбузной корке можно будет покататься пару лет, но все равно итог будет как в п.2 с последствиями для России за укрывательство уже осужденных международных преступников. Ну и все многолетнее вранье нам конечно же вспомнят в ходе процесса и после.

4. Есть и еще один, наименее болезненный для нас вариант. Фигуранты дела, по мере предъявления им обвинений, исчезают. Вообще. Кто как. Я имею в виду, например, что-то вроде своеобразной программы "защиты свидетелей" (я не настолько кровожаден, как вы подумали). Но миру мы объявляем, что у одного инфаркт, другой водкой поперхнулся, третий на рыбалке утонул, и т.д. В конце-концов, они воевали в Донбассе, а тем счет погибших идет на тысячи, всяко бывает... Некоторых можно объявить в международный розыск - помогите найти, гадов... И мы громко ужасаемся, какие же это, оказывается, были сволочи и подонки, после выхода на пенсию вместо выращивания клубники на даче уехавшие (страшно подумать!) воевать в соседнюю страну. И спасибо следствию, что оно открыло нам глаза! И мы конечно их осуждаем, и это больше не повторится. И они бы сказали нам, где раздобыли "Бук", если бы были живы. Мы даже заплатим компенсацию родственникам жертв, так мы возмущены вместе с вами этим преступлением. А кто старое помянет... не судите строго, мы были искренни в своих заблуждениях, но сейчас, слава Богу, прозрели. Ну и т.д., я даже готов написать методичку для "ольгинских троллей" для развития этого варианта.

Этот вариант наиболее оптимален, но мы вряд ли будем его использовать - мы (Кремль и Администрация Президента) слишком тупы для этого. Мы не умеем жертвовать пешками ради улучшения позиции или спасения ферзя, иначе бы сделали это давным-давно.

Мы сами себя загнали в безнадежный тупик.

Но озвученная интрига остается...

PS: не хотелось это писать, но... по здравому разумению выход из тупика - только новая БОЛЬШАЯ война, когда всем станет не до МН17.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Вадим ЛукашевичВадим Лукашевич
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Вадима Лукашевича
Поділитися у Facebook
16
Коментарі
14
26
Смішно
13
Цікаво
15
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Holub Bohdan
Holub Bohdan
Останній варіант неможливий ще і через жадібність, руйнування міфу "пуйла-мачо". А крім того, наступного разу за таку справу ніхто не візьметься.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Локоть Саша
Локоть Саша
Вот так, стоила ли эта украинофбская истерика с оккупацией Крыма и части Донбасса всех этих потерь: как людских для всех сторон, так и имиджевых для рф, если главная цель рассейской агрессии не достигнута - Украина, как государство, не уничтожена, наоборот она еще больше отдалилась от ымперии и спонсора мирового терроризма рф... Я у вас спрашиваю, кремляди!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Локоть Саша
Локоть Саша
Яворский Сергей, кто, кроме путиноидов так считает как ты? Ну назови....
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Локоть Саша, Крым был оккупирован с 1991 по 2014 год. За оккупацию заплатите, а так называемая "украина" не государство, территория террористов, воров и невеж.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Боинг сбили ВСУ. Есть неопровержимые доказательства, а не всякий бред из соцсетей.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
4
2 з 3 відповідей | показати всі
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Manfred Anry, Всему своё время. Надо бить наверняка.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Manfred Anry
Manfred Anry
Яворский Сергей, А указать адрес этих доказательств могете. Вы их лично держали в руках и читали. Покажите всем людям.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel