В Японії заговорили про третю і четверту хвилі коронавірусу

Співробітники наукового товариства інфекціоністів Японії заявили, що країна і Токіо зараз переживають пік другої хвилі епідемії коронавірусу COVID-19.

Про це фахівці говорили на науковому з'їзді в середу, 19 серпня, повідомив телеканал NHK. На думку вчених, також можлива і третя хвиля захворювання.

"Зараз ми є в самій середині другої хвилі. Важливо уважно стежити за подальшим розвитком ситуації. І країна, і Токіо, схоже, проходять пік заражень, але необхідно стежити за тим, чи не буде нового зростання. Ймовірно, після цього підуть третя і четверта хвилі, нам доведеться звикати до життя в умовах коронавірусу", – зазначив голова товариства Кадзухіро Татеди.

За останніми даними, в Японії виявлено приблизно 58,5 тисяч випадків коронавірусу. Померли з початку пандемії 1 148 осіб. Вилікувалися від інфекції майже 43 тисячі осіб.

Зазначимо, що після відносного затишшя в країнах Західної Європи спостерігається значне зростання нових випадків інфікування коронавірусом, що, на думку епідеміологів, свідчить про другу хвилю пандемії. Найбільше їх зафіксовано в Іспанії, Німеччині, Франції та Румунії. Найменше – у найбільш постраждалій від епідемії країні – в Італії.

Водночас, як розповіла лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна, кількість хворих на коронавірус в Україні буде зростати, восени мікс COVID-19 і сезонного грипу може викликати "дев'ятий вал" захворюваності. На її думку, в Україні буде третя і четверта хвилі захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни Азії зіткнулися з другою хвилею пандемії коронавірусу (COVID-19) і для стримування поширення хвороби готуються ввести новий карантин.