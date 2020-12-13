В Японії зафіксували спалах пташиного грипу

Карина Бондаренко Світ 23:26, 13.12.2020

У японській префектурі Сіга 13 грудня зафіксували новий спалах пташиного грипу. Щоб зупинити поширення, в господарстві будуть знищені понад 11 тисяч курей.

Як повідомляє агентство Kyodo, напередодні в селищі Хіагасіомі на фермі знайшли близько 50 загиблих тварин. Аналізи підтвердили у них наявність пташиного грипу.

В результаті інциденту ввели заборону на переміщення курей і яєць в трикілометровій зоні навколо ферми. Відзначається, що з початку 2020 року спалах пташиного грипу зафіксували вже в десяти префектурах. З початку листопада в Японії знищили 2 млн курей.

Префектура Сіга в Японії.
Мапа

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Індії зафіксували спалах загадкової хвороби, через яку тільки за вихідні, 6 і 7 грудня, було госпіталізовано більше 140 осіб.

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