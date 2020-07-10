В Японії заборонили кричати і співати через коронавірус

Карина Бондаренко Світ 05:29, 10.07.2020

Відвідувачам парків розваг в Японії заборонили кричати при катанні на американських гірках, щоб допомогти запобігти поширенню коронавірусу.

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У той же час футбольним фанатам, яких допускають на стадіони в обмеженій кількості, рекомендували не співати, підтримуючи свої команди, пише The Guardian.

На американських гірках японців зобов'язали носити маски, відвідувачів закликали "тримати свої крики всередині". За порушення цих правил покарання не передбачено. Відзначається, що деякі клієнти були незадоволені обмеженням.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Міністерстві охорони здоров'я дали рекомендації українцям через зростання смертності від COVID-19.

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