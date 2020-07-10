В Японії заборонили кричати і співати через коронавірус

Відвідувачам парків розваг в Японії заборонили кричати при катанні на американських гірках, щоб допомогти запобігти поширенню коронавірусу.

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У той же час футбольним фанатам, яких допускають на стадіони в обмеженій кількості, рекомендували не співати, підтримуючи свої команди, пише The Guardian.

На американських гірках японців зобов'язали носити маски, відвідувачів закликали "тримати свої крики всередині". За порушення цих правил покарання не передбачено. Відзначається, що деякі клієнти були незадоволені обмеженням.

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