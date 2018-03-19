В Японії вовк-робот захищає урожай місцевих фермерів

Протягом 8 місяців ферми поблизу міста Кісаразу в Японії були домом для страхітливого робота-вовка. Його створили не для того, щоб лякати місцевих жителів: "Super Monster Wolf" (офіційна назва пристрою) захищає посіви від диких тварин.

Справжні вовки зникли в Японії ще в XIX столітті. Це сталося у результаті державної кампанії з викорінення хижаків: за кожного вбитого вовка уряд Мейдзі виплачував нагороду, пише видання Realist.

Відео з "диво-хижаком" можна подивитися у кінці матеріалу

Наразі у Японії деякі регіони країни переповнені оленями і дикими кабанами, бенкетуючими на полях. Щоб захистити сільськогосподарські культури і замінити знищений вид, японці створили роботизованого вовка. Він працює на сонячній енергії і відлякує кабанів неприємними "криками". У його репертуарі - 48 різних звуків, область чутності яких - 1 км.

Новини Японія влаштувала стеження за КНДР з космосу

Перше офіційне випробування робота закінчилося успішно: вже в квітні "Super Monster Wolf" почнуть виробляти масово. Вартість одного "вовка" - $4840.

Раніше "Обозреватель" розповідав до те, що Японія подарує Україні півмільйона доларів.