У Японії визначилися з кандидатурою наступного прем'єра

Новим главою правлячої в Японії Ліберально-демократичної партії (ЛДП) обраний 71-річний генеральний секретар кабінету міністрів країни Есіхіде Суга.

Як повідомляє CNN, 16 вересня парламент Японії затвердить його на посаді прем'єр-міністра.

На голосуванні Суга набрав 377 голосів, його суперники – ексміністр оборони Сігеру Ісіба і колишній міністр закордонних справ Фуміо Кисида – 68 і 89 відповідно.

Суга вже заявив, що на посту прем'єра продовжить політичний курс свого попередника Сіндзо Абе.

Протягом усього прем'єрства Абе Суга був його найближчим радником і довіреною особою і обіймав пост генсека уряду, але вважав за краще залишатися на другому плані.

Він виріс у селі, тільки після школи поїхав у Токіо і працював на картонному виробництві, а потім на рибному ринку. Зібравши грошей, Суга вступив до найдешевшого університету, а потім став секретарем одного з політиків.

Сам він у політику прийшов пізно – став депутатом у 47 років. Своїм девізом Суга обрав "була б воля, буде і шлях".

Щоранку він починає з моціону і 100 разів качає прес. Одружений, має трьох синів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня Сіндзо Абе, який обіймав посаду прем'єр-міністра Японії з 2012 року, оголосив про складення повноважень за станом здоров'я.

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