У Японії виявили схожий на COVID-19 новий вірус

Мирослав Семенюк Світ 15:11, 7.11.2020 Оновлено: 15:19, 7.11.2020

У Японії знайдено вірус, схожий із коронавірусом COVID-19.

Як повідомляє Японське громадське телебачення, група вчених із Токійського університету виявила вірус у посліді кажанів, що мешкають на території країни.

Він на 81,5% ідентичний коронавірусу COVID-19. Відзначається, що вірус був виявлений у біоматеріалах кажанів, зібраних ще сім років тому.

Водночас підкреслюється, що виявлена форма вірусу не передається людині – це було підтверджено під час клінічних випробувань.

На території Японії у тварин вперше був виявлений коронавірус із таким високим відсотком ідентичності COVID-19.

У кажанів, що мешкають на території Китаю, раніше вже виявляли віруси, які на 95% і вище ідентичні новому коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Уханьскому інституті вірусології (Китай) ще в 2018 році хвалилися дослідами над кажанами і дослідженнями незвичайного вірусу, знайденого в їхньому організмі.

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