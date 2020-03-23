В Японії від коронавірусу померли ще двоє пасажирів лайнера Diamond Princess

На борту круїзного лайнера Diamond Princess, який все ще перебуває на карантині в порту Йокогами, від коронавірусу померли ще двоє пасажирів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Так, загальна кількість жертв COVID-19 на кораблі становить 10 осіб. Про це повідомляє агентство Кіодо з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я країни.

Імена загиблих не уточнюються, але відомо, що обоє є жителями Японії. Зокрема, однією з них стала жінка, якій було більше 80 років.

Померли двоє пасажирів лайнера Diamond Princess

Японська влада підкреслює, що загальна кількість випадків інфікування коронавірусом на лайнері становить 712. Водночас відомо, що десятеро осіб, які підхопили вірус на борту, загинули після зараження COVID-19.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня українці-члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess пройшли карантин і повернулися зі США в Україну.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!