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У Японії підпалили знамениту студію аніме: 23 загиблих, десятки поранених. Перші фото і відео

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Щонайменше 23 особи загинули і ще 35 отримали поранення у результаті підпалу на знаменитій анімаційній студії в Кіото, Японія.

Місцеві ЗМІ повідомили, що невідомий у четвер увірвався в студію Kyoto Animation Co і кинув якусь рідину, почавши пожежу, пише ВВС.

Підозрюваний, якого не назвали, був затриманий і доставлений у лікарню з травмами.

У Японії підпалили знамениту студію аніме: 23 загиблих, десятки поранених. Перші фото і відео

ВВС

У Японії підпалили знамениту студію аніме: 23 загиблих, десятки поранених. Перші фото і відео

ВВС

У Японії підпалили знамениту студію аніме: 23 загиблих, десятки поранених. Перші фото і відео

ANN

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"Чоловік кинув рідину і підпалив її", — заявив агентству AFP представник поліції префектури Кіото. Ніяких інших подробиць про підозрюваного або можливі мотиви не повідомлялося.

Вогонь спалахнув у триповерховій будівлі вранці, свідки сказали, що чули серію вибухів, а потім бачили, як поранених відносили в ковдрах.

"Людина з обпаленими волоссям лежала, і на ній були криваві сліди", — розповіла інформаційному агентству Kyodo 59-річна жінка, яка живе неподалік.

Інший свідок сказав, що бачив "червоне полум'я".

Kyoto Animation, відома як KyoAni, випускає популярні анімаційні шоу, зокрема K-On і "Меланхолія Харухі Судзумії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 липня в центрі Москви виникла величезна пожежа. Загорілася покрівля адміністративної будівлі біля метро "Краснопресненська".

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Місце
Японія
Тег
пожежа
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