У Японії підпалили знамениту студію аніме: 23 загиблих, десятки поранених. Перші фото і відео

Щонайменше 23 особи загинули і ще 35 отримали поранення у результаті підпалу на знаменитій анімаційній студії в Кіото, Японія.
Місцеві ЗМІ повідомили, що невідомий у четвер увірвався в студію Kyoto Animation Co і кинув якусь рідину, почавши пожежу, пише ВВС.
Підозрюваний, якого не назвали, був затриманий і доставлений у лікарню з травмами.
ВВС
ВВС
ANN
"Чоловік кинув рідину і підпалив її", — заявив агентству AFP представник поліції префектури Кіото. Ніяких інших подробиць про підозрюваного або можливі мотиви не повідомлялося.
Вогонь спалахнув у триповерховій будівлі вранці, свідки сказали, що чули серію вибухів, а потім бачили, як поранених відносили в ковдрах.
"Людина з обпаленими волоссям лежала, і на ній були криваві сліди", — розповіла інформаційному агентству Kyodo 59-річна жінка, яка живе неподалік.
Інший свідок сказав, що бачив "червоне полум'я".
Kyoto Animation, відома як KyoAni, випускає популярні анімаційні шоу, зокрема K-On і "Меланхолія Харухі Судзумії".
Some sick fuck used gasoline to light the Kyoto Animation studio on fire, killing some and injuring many.- Joey Bizinger (@ TheAn1meMan) July 18, 2019
How any human person could do something so horrific is beyond me.
My condolences to all those hard-working employees and their families who were affected in this tragedy. https://t.co/TfTJKY4O5e
kyoto animation studio was on fire 🥺 pic.twitter.com/Juj2sXa9O3- (@hadixd) July 18, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 липня в центрі Москви виникла величезна пожежа. Загорілася покрівля адміністративної будівлі біля метро "Краснопресненська".
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