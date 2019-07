У Японії підпалили знамениту студію аніме: 23 загиблих, десятки поранених. Перші фото і відео

Щонайменше 23 особи загинули і ще 35 отримали поранення у результаті підпалу на знаменитій анімаційній студії в Кіото, Японія.

Місцеві ЗМІ повідомили, що невідомий у четвер увірвався в студію Kyoto Animation Co і кинув якусь рідину, почавши пожежу, пише ВВС.

Підозрюваний, якого не назвали, був затриманий і доставлений у лікарню з травмами.

"Чоловік кинув рідину і підпалив її", — заявив агентству AFP представник поліції префектури Кіото. Ніяких інших подробиць про підозрюваного або можливі мотиви не повідомлялося.

Вогонь спалахнув у триповерховій будівлі вранці, свідки сказали, що чули серію вибухів, а потім бачили, як поранених відносили в ковдрах.

"Людина з обпаленими волоссям лежала, і на ній були криваві сліди", — розповіла інформаційному агентству Kyodo 59-річна жінка, яка живе неподалік.

Інший свідок сказав, що бачив "червоне полум'я".

Kyoto Animation, відома як KyoAni, випускає популярні анімаційні шоу, зокрема K-On і "Меланхолія Харухі Судзумії".

Some sick fuck used gasoline to light the Kyoto Animation studio on fire, killing some and injuring many.

How any human person could do something so horrific is beyond me.

My condolences to all those hard-working employees and their families who were affected in this tragedy. https://t.co/TfTJKY4O5e