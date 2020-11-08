В Японії офіційно оголосили спадкоємця престолу. Фото з церемонії

В Японії 8 листопада спадкоємцем престолу офіційно проголосили принца Акісіно.

Він став першим у черзі після свого старшого брата, нинішнього імператора Нарухіто, пише Reuters. Церемонія проголошення повинна була відбутися ще у квітні 2020-го, однак її відклали через пандемію коронавірусу.

"Я глибоко обмірковую відповідальність наслідного принца та буду виконувати свої обов'язки", – сказав Акісіно присутнім на церемонії.

54-річний Акісіно – один з трьох спадкоємців престолу. Є ще його син, 14-річний Хісахіто, і 84-річний принц Хітачі – молодший брат колишнього імператора Акіхіто.

Згідно з японськими законами, титул імператора передається лише за чоловічою лінією, тому єдина донька Нарухіто, 18-річна принцеса Айко, не має прав на престол.

Дискусії про необхідність внесення змін до законодавства в частині успадкування престолу в Японії йдуть давно. На думку багатьох, це потрібно, щоб забезпечити стабільну спадкоємність. Один з варіантів – дозволити жінкам, зокрема двом старшим сестрам Айко та Хісахіто, зберегти свій імперський статус після шлюбу та успадкувати або передати трон своїм дітям.

Крім того, консерватори запропонували відродити молодші королівські гілки, позбавлені імператорського статусу після війни.

Церемонія проголошення спадкоємця престолу Японіії gettyimages.com

Церемонія проголошення спадкоємця престолу Японіії gettyimages.com

Церемонія проголошення спадкоємця престолу Японіії gettyimages.com

Церемонія проголошення спадкоємця престолу Японіії gettyimages.com

Церемонія проголошення спадкоємця престолу Японіії gettyimages.com

Церемонія проголошення спадкоємця престолу Японіії gettyimages.com

Церемонія проголошення спадкоємця престолу Японіії gettyimages.com

Церемонія проголошення спадкоємця престолу Японіії gettyimages.com

Церемонія проголошення спадкоємця престолу Японіії nippon.com

Церемонія проголошення спадкоємця престолу Японіії nippon.com

Церемонія проголошення спадкоємця престолу Японіії nippon.com

Принц Акісіно з сім’єю Twitter Reuters

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що королева Великобританії Єлизавета II незабаром може покинути престол. Як заявив королівський біограф Робертс Джобсон, королева планує залишити його вже наступного року, коли їй виповниться 95 років. Її спадкоємцем може стати принц Чарльз.