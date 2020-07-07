В Японії масштабна повінь вбила 52 особи: фото стихії

52 особи загинули і 12 зникли безвісти в результаті масштабних повеней, які трапилися в Японії.

Ще двоє людей важко поранені і перебувають у критичному стані, повідомляє телеканал NHK.

Зазначається, що 51 особа загинула у префектурі Кумамото на острові Кюсю. Ще одна жертва стихії – у префектурі Фукуока на цьому самому острові.

Наслідки повені в Японії

Наслідки повені в Японії

Причиною настільки масової загибелі людей названі повені та селеві потоки. Встановлено, що двох літніх японців змило в авто у річку, ще одна людина була віднесена у море.

Наслідки повені в Японії

Наразі влада продовжує пошуково-рятувальні роботи, ведеться підрахунок завданим збитком. Небезпека нової повені в країні зберігається. Найвищий ступінь небезпеки оголошено у префектурах Фукуока, Сага і Нагасакі на південному заході Японії.

Наслідки повені в Японії

Наслідки повені в Японії

Наслідки повені в Японії

Наслідки повені в Японії

Наслідки повені в Японії

Наслідки повені в Японії

Наслідки повені в Японії

Наслідки повені в Японії

Наслідки повені в Японії

Наслідки повені в Японії

Наслідки повені в Японії

Наслідки повені в Японії

Наслідки повені в Японії

Наслідки повені в Японії

Наслідки повені в Японії

Наслідки повені в Японії

Наслідки повені в Японії

Наслідки повені в Японії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Японію накрили зливи, які викликали повені у префектурах Кумамото і Кагосіма на півдні країни.