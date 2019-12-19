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19 грудня • оновлено в 10:07
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В Японії літак загорівся у повітрі: деталі НП

1.6т
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Після пожежі в одному з двигунів у Японії екстрено сів пасажирський Boeing 767. На його борту перебувало 278 осіб.

Надзвичайна подія трапилася вранці 19 грудня з літаком рейсу 246 авіакомпанії ANA (All Nippon Airways). Про це повідомляє інформаційне агентство Kyodo.

За його даними, лайнер вилетів із Фукуоки до Токіо, де повинен був приземлитися в столичному аеропорту Ханеда. Однак через деякий час в його правому двигуні почалася пожежа.

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Boeing 767 вимушено сів у Японії через загоряння двигуна

Boeing 767 вимушено сів у Японії через загоряння двигуна

mikroskop.net.ua

Екіпаж вирішив терміново повернутися і запросив аварійну посадку у Фукуоці. Все пройшло вдало, на борту ніхто не постраждав.

Водночас авіакомпанія і місцева влада вже почали розслідування щодо з’ясування причин інциденту.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 14 грудня під час наземного обслуговування в міжнародному аеропорту "Бориспіль" під Києвом був пошкоджений літак Boeing 767-300 UR-GEA. Через це авіакомпанії МАУ довелося здійснити ротацію повітряних суден і змінити розклад польотів.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Японія
Теги
літак Boeing
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