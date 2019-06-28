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В Узбекистані на ходу впав небезпечний атракціон: з'явилося моторошне відео

1.5тЧитати матеріал російською

У Джизаку (Узбекистан) в парку "Істіклол" атракціон зламався і впав прямо під час руху, в це момент на ньому знаходилися люди.

Як передає Sputnik, в МНС Узбекистану підтвердили те, що трапилося і відзначили, що деталі події озвучать пізніше (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

На страшних кадрах видно, як атракціон ламається навпіл і вдаряється об землю. Чути крики, до зруйнованої кабінки з людьми тут же підбігають інші відвідувачі парку.

В Узбекистані на ходу впав небезпечний атракціон: з'явилося моторошне відео
В Узбекистані на ходу впав небезпечний атракціон: з'явилося моторошне відео
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Місце
Узбекистан
Теги
видеоаварія
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