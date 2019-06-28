В Узбекистані на ходу впав небезпечний атракціон: з'явилося моторошне відео

У Джизаку (Узбекистан) в парку "Істіклол" атракціон зламався і впав прямо під час руху, в це момент на ньому знаходилися люди.

Як передає Sputnik, в МНС Узбекистану підтвердили те, що трапилося і відзначили, що деталі події озвучать пізніше (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

На страшних кадрах видно, як атракціон ламається навпіл і вдаряється об землю. Чути крики, до зруйнованої кабінки з людьми тут же підбігають інші відвідувачі парку.

За інформацією очевидців, загинула 19-річна дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня 2018 року в Грузії на гірськолижному курорті Гудаурі зламався підйомник. Багато людей були травмовані.

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