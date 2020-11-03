В Утрехті через "підозрілу ситуацію" евакуювали вокзал

Борис Бондар Світ 21:28, 3.11.2020 Оновлено: 21:39, 3.11.2020

У Голландії в місті Утрехт на Центральному залізничному вокзалі була проведена евакуація відвідувачів.

Як повідомило rtlnieuws.nl, в поліції заявили, що там був помічений невідомий чоловік, який викрикував "підозрілі гасла".

Правоохоронці ухвалили рішення про евакуацію вокзалу через можливу загрозу вибуху.

Потяги на станцію і назад не ходили як мінімум годину. Потяги, що прямували на центральний вокзал Утрехта, зупинялися на іншій станції.

Рух поїздів знову відновилося.

Повідомляється, що поліція шукає підозрюваного, але не розповідає подробиці.

Правоохоронці прийняли рішення про евакуацію вокзалу
Terreur & Crime Nieuws
Поліцейські шукають підозрюваного
Terreur & Crime Nieuws
Поліція не розкриває подробиці інциденту
Terreur & Crime Nieuws
Вокзал Utrecht Centraal
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