В Утрехті через "підозрілу ситуацію" евакуювали вокзал

У Голландії в місті Утрехт на Центральному залізничному вокзалі була проведена евакуація відвідувачів.

Як повідомило rtlnieuws.nl, в поліції заявили, що там був помічений невідомий чоловік, який викрикував "підозрілі гасла".

Правоохоронці ухвалили рішення про евакуацію вокзалу через можливу загрозу вибуху.

Потяги на станцію і назад не ходили як мінімум годину. Потяги, що прямували на центральний вокзал Утрехта, зупинялися на іншій станції.

Рух поїздів знову відновилося.

Повідомляється, що поліція шукає підозрюваного, але не розповідає подробиці.

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