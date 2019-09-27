В університеті знайшли труп студента, який помер 2 місяці тому

У Новій Зеландії в гуртожитку знайшли труп студента, який помер два місяці тому.

Останки хлопця виявили в Кентерберійському університеті в місті Крайстчерч, після того, як студенти відчули сморід, що йшов із кімнати, передає ВВС.

Повідомляється, що через розкладання тіла, встановлювати особу довелося спеціальній поліцейській групі, що спеціалізується на виявленні жертв катастроф. Причину смерті не називають, ведеться розслідування.

У Новій Зеландії суспільство шоковане цим інцидентом. Міністр освіти Нової Зеландії Кріс Гіпкінс заявив, що "очікує ретельне розслідування цього інциденту".

"Якщо ви проживаєте в гуртожитку, платите за це гроші, то мова має йти не лише про дах над головою, а й про душпастирську допомогу. Я думаю, що явно цієї допомоги не було", – зазначив міністр.

Студенти в аудиторії Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові помер курсант після бійки в нічному клубі.

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