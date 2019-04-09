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В Україну летять елітні "клекотливі орли" США: що це значить

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В Україну для спільного тренування з нашими військовими прибудуть 150 військовослужбовців 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США.

Про це в Facebook повідомив посол України в США Валерій Чалий. Дипломат зазначив, що обмін військовим досвідом пройде в Яворівському центрі бойової підготовки у Львівській області.

"Клекотливі орли (screaming eagles) летять в Україну! У найближчі дні більше 150 військових елітної 101-ї повітряно-десантної дивізії Армії США прибудуть в Україну для тренування наших в Яворівському центрі бойової підготовки і взаємного обміну досвідом", – розповів він.

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Посол додав, що раніше обговорив важливість військового стратегічного партнерства України та Штатів з начальником штабу армії США Марком Міллі, "якого президент США Дональд Трамп запропонував на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів".

Військові США

Військові США

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Особа
Валерій Чалий
Місце
США
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Вопрос сколько из этих орлов вернется обратно, хотя думаю с вашими военными ни один американец не сядет в самолет, наученные опытом.
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Казбеков Зубек
Казбеков Зубек
А, клокочет у них, что? Гав№ в перд@ках?
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Казбеков Зубек, да это просто перевод не правильный ,на самом деле они "Пердящие орлы"
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
В Украину летят "Клокочущие орлы" - В Украине их заждались "Дрищущие Петухи"из ВСУ
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Вакула Кузнец, Ну я и не сомневался что для тебя это лучше . Пришей себе на жопу шеврон с изображением дрищущего петуха на жовтоблакытном фоне и с девизом "агрэссии нэ проявляю"
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Семёнов Александр, лучше так , чем иметь дохлого двуглавого мутанта на гербе страны.
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