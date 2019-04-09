В Україну летять елітні "клекотливі орли" США: що це значить

В Україну для спільного тренування з нашими військовими прибудуть 150 військовослужбовців 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США.

Про це в Facebook повідомив посол України в США Валерій Чалий. Дипломат зазначив, що обмін військовим досвідом пройде в Яворівському центрі бойової підготовки у Львівській області.

"Клекотливі орли (screaming eagles) летять в Україну! У найближчі дні більше 150 військових елітної 101-ї повітряно-десантної дивізії Армії США прибудуть в Україну для тренування наших в Яворівському центрі бойової підготовки і взаємного обміну досвідом", – розповів він.

Посол додав, що раніше обговорив важливість військового стратегічного партнерства України та Штатів з начальником штабу армії США Марком Міллі, "якого президент США Дональд Трамп запропонував на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів".

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