В Україну через коронавірус повертаються 30 членів екіпажу круїзного лайнера

У п'ятницю, 20 березня, 30 українців, членів екіпажу круїзного лайнера Celebrity Reflection повернуться в Україну.

Як повідомляє пресслужба МЗС, наших співгромадян вже перевезли в Стамбул (Туреччина), де вони очікують чартерний рейс в Україну.

"Відомо, що компанія Royal Caribbean International придбала для цих громадян квитки на чартерний авіарейс Стамбул (Туреччина) – Одеса (Україна) №SQP8302 на 20.03.2020 р Запланований час прибуття в аеропорт Одеси – 21:20", – йдеться в повідомленні.

Celebrity Reflection

Українські дипломати подякували Посольство України в США за допомогу в поверненні наших громадян.

Нагадаємо, що компанія круїзних подорожей Celebrity Cruises, якій належить лайнер Celebrity Reflection, прийняла рішення призупинити здійснення круїзних подорожей в усьому світі в зв'язку зі спалахом коронавірусу до 11 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, десятки тисяч українців опинилися в складній ситуації за кордоном через заборону авіасполучення в Україні з іншими країнами з 17 березня по 3 квітня. Станом на 19 березня про допомогу в поверненні на батьківщину попросили майже 40 тисяч чоловік.

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