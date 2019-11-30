В Україні зібралися задобрити Трампа: у мережу просочилася "зрада"

В Україні шукають шляхи для поліпшення відносин з президентом США Дональдом Трампом на тлі розслідування справи про імпічмент глави Білого дому.

Про це пише CNN, посилаючись на високопоставлених чиновників в Україні, з якими зустрічалися американські журналісти.

Телеканал зазначає, що уряд України може незабаром оголосити про нові розслідування, які можуть розглядатися як політично вигідні для Трампа.

Джерело CNN розповіло, що українські чиновники визнали, що будь-яке потенційне розслідування "вимагає вивчення поточних питань, а не тільки тих, що пройшли".

Видання пише, що "українці не тільки усвідомлюють свою залежність від США щодо безпечної допомоги, а й шукають більшої підтримки". Однак вони не знають, з ким можуть працювати, і їм потрібен "спеціальний представник, який буде мати прямий доступ до Трампа".

Раніше колишній спеціальний представник США в справах України Курт Волкер для офіційного Києва був тим, хто мав прямий контакт в Білому домі. Джерело CNN відзначаж, що в Україні цікавилися, хто замінить Волкера на його посаді для налагодження контактів з США.

Дональд Трамп

Відзначається, що спроби налагодити відносини з Трампом особливо важливі для України перед початком нормандського саміту, який пройде 9 грудня в Парижі. На думку експертів переговори президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна можуть привести до слабшого положенню Києва, адже лідери Європи, серед яких президент Франції Еммануель Макрон, шукають способів поліпшити відносини з Кремлем.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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