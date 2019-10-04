"В Україні жахливі люди": Волкер сказав, чому Трамп уникав зустрічі із Зеленським

Президент США Дональд Трамп спочатку відмовлявся зустрічатися з лідером України Володимиром Зеленським, оскільки вважав нашу країну "корумпованою і повною жахливих людей".
Про це розповів під час надання свідчень у Конгресі колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, пише BuzzFeed News.
Відзначається, що оскільки зустріч була закритою, повна стенограма опублікована не була, проте видання показало деякі ремарки.
Так, Волкер заявив, що він зустрівся з Трампом у травні і запропонував запросити Зеленського в Білий дім, стверджуючи, що той може допомогти подолати корупцію в Україні. Але, за словами Волкера, Трамп тоді був "дуже скептично" налаштований до українського лідера.
Волкер сказав, чому Трамп уникав зустрічі із Зеленським
"Він сказав, що Україна – корумпована країна, повна "жахливих людей". Запевнив, що "вони намагалися мене скинути". Під час цієї бесіди він посилався на розмови з Джуліані", – сказав дипломат.
"Мені було ясно, що, незважаючи на позитивні новини і рекомендації, які оприлюднила офіційна делегація щодо нового президента, Трамп негативно дивився на Україну. Він, очевидно, отримував іншу інформацію з інших джерел, включно з Джуліані, яка була більш негативною, що змусило його зберегти цей негативний погляд", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту в американців.
27 вересня на тлі українсько-американського скандалу Волкер подав у відставку.
3 жовтня він дав свідчення Конгресу США.
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