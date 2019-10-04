Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 18:11
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"В Україні жахливі люди": Волкер сказав, чому Трамп уникав зустрічі із Зеленським

14.3т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп спочатку відмовлявся зустрічатися з лідером України Володимиром Зеленським, оскільки вважав нашу країну "корумпованою і повною жахливих людей".

Про це розповів під час надання свідчень у Конгресі колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, пише BuzzFeed News.

Відзначається, що оскільки зустріч була закритою, повна стенограма опублікована не була, проте видання показало деякі ремарки.

Так, Волкер заявив, що він зустрівся з Трампом у травні і запропонував запросити Зеленського в Білий дім, стверджуючи, що той може допомогти подолати корупцію в Україні. Але, за словами Волкера, Трамп тоді був "дуже скептично" налаштований до українського лідера.

Новини
Скандал із Трампом і Зеленським: Волкер дав несподівані свідчення щодо Луценка

Волкер сказав, чому Трамп уникав зустрічі із Зеленським

Волкер сказав, чому Трамп уникав зустрічі із Зеленським

"Він сказав, що Україна – корумпована країна, повна "жахливих людей". Запевнив, що "вони намагалися мене скинути". Під час цієї бесіди він посилався на розмови з Джуліані", – сказав дипломат.

"Мені було ясно, що, незважаючи на позитивні новини і рекомендації, які оприлюднила офіційна делегація щодо нового президента, Трамп негативно дивився на Україну. Він, очевидно, отримував іншу інформацію з інших джерел, включно з Джуліані, яка була більш негативною, що змусило його зберегти цей негативний погляд", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Імпічмент Трампа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Курт Волкер
Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
52
10
Смішно
9
Цікаво
35
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Доня не первый раз показал себя конченным придурком
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки

ads pixel