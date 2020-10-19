В Україні найнижча тривалість здорового життя в Європі – дослідження

Станом на 2019 рік очікувана тривалість здорового життя в Україні становила 61,7 року, що є найнижчим показником серед країн Європи.

Про це свідчать результати дослідження Global Burden of Disease Study 2019, що базується на ряді показників в 204 країнах світу протягом 1950-2019 років, опублікованому в журналі Lancet.

У ньому для кожної країни визначається так звана очікувана тривалість здорового життя (Healthy life expectancy, HALE) – показник років життя, проведених в доброму здоров'ї.

В Україні цей показник склав 61,7 року при середньому світовому показникові в 63,5 років.

При цьому в Росії очікувана тривалість здорового життя в 2019 році була 63,7 років, в Білорусі – 65,0, в Польщі – 68,0, в Чехії – 68,5, у Франції – 71,2 року, в Німеччині – 69,5, в Італії – 71,0, в Іспанії – 71,3, у Великобританії – 68,9. В Японії показник HALE склав 73,3 року, в Сінгапурі – 73,9, в США – 65,2.

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