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19 квітня • оновлено в 13:03
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Глава лабораторії в Ухані відкинув всі звинувачення про коронавірус: він не від нас!

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В Уханьскому інституті вірусології заявили, що ніякого відношення до створення коронавірусу не мають. А той факт, що перший спалах хвороби стався у декількох сотнях метрів від лабораторії – випадковість.

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Про це в інтерв'ю китайському державному телеканалу CGTN заявив завідувач лабораторією інституту Юань Чжімін, передає Channel NewsAsia. "Цей вірус жодним чином не виходить від нас", – пыдкреслив учений.

У відповідь на уточнююче питання він підкреслив, що вважає неможливим створення такого вірусу силами людства. За словами глави лабораторії, ніхто із співробітників його установи не був інфікований. "Весь інститут проводить дослідження в різних областях, пов'язаних з коронавірусом", – додав Чжімін.

Інститут в Ухані

Інститут в Ухані

Wuhan Institute of Virology

Професор визнав, що оскільки лабораторія, що має максимальний рівень біологічної безпеки, знаходиться саме в Ухані, у людей не можуть не виникати подібні асоціації. Разом з тим їх свідомо намагаються ввести в оману деякі ЗМІ, вважає Юань. Ряд публікацій про лабораторне походження коронавырусу він назвав бездоказовими та заснованими на припущеннях.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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melnik valentin
melnik valentin
ти признайся мені)))) ага, зараз він зізнається. )))
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