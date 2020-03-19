В Ухані зняли унікальний фільм про 50 днів життя в епіцентрі коронавірусу

Двоє кінематографістів із Уханя зняли документальний мініфільм про життя у їхньому рідному місті, яке стало епіцентром спалаху коронавірусу.

Вони почали зйомку в січні, коли місто було закрите на карантин, і продовжували знімати більше 50 днів. Ролик опублікувало в YouTube BBC News (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Режисер і волонтер Лінь Вень Хуа і режисер Цай Кай Хай зізналися, що з Уханем у них пов'язані всі спогади. Дружина другого з них працює медсестрою і заявила, що вона сама заразилася COVID-19. Тому уханці вирішили показати свій унікальний погляд на місто, яке опинилося в ізоляції.

Режисери зняли фільм про 50 днів карантину в Ухані

"Але це ще й історія боротьби", – підкреслив Цай Кай Хай, маючи на увазі свою дружину і те, як вона переживала через хворобу, хоча в результаті жінка пішла на поправку.

Як йдеться у відео, громадський транспорт в Ухані припинив роботу з 10:00 23 січня, враховуючи автобуси та метро. Спочатку А 95% жителів виходили на вулицю в масках. Але потім у місті більше не спостерігалося величезного потоку автомобілів і натовпів людей.

Карантин через коронавірус в Ухані ВВС

"У місті зовсім тихо. Вулиці й будинки виглядають також мляво. Відчуття сюрреалістичні", – зізнаються автори фільму.

Вони додали, що водночас із припиненням руху громадського транспорту медичним працівникам стало нелегко добиратися до роботи. Хоча останньої було дуже багато через величезну кількість хворих.

Дружина режисера теж заразилася коронавірусом ВВС

Пізніше в Ухані таки організували транспорт для працівників лікарень і співробітників інших служб, задіяних у боротьбі з поширенням вірусу. Також режисери зняли те, як тоді в місті почали в прискореному темпі будувати додаткові медустанови.

Карантин через коронавірус в Ухані ВВС

Автори фільму підкреслили, що коронавірус почав відступати, але уряд запровадив ще жорсткіші заходи, щоб не допустити поширення вірусу. Всі житлові райони перейшли на "закритий метод" управління.

Карантин через коронавірус в Ухані ВВС

Режисерам довелося оформити спеціальний дозвіл для того, щоб продовжувати зйомки і допомагати людям.

Карантин через коронавірус в Ухані ВВС

Карантин через коронавірус в Ухані ВВС

Карантин через коронавірус в Ухані ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в китайському місті Ухань, яке стало осередком пандемії коронавірусу, за добу 18-19 березня вперше з грудня не зафіксували жодного випадку зараження.

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