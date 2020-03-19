У китайському місті Ухань, який став осередком пандемії коронавірусу, за добу 18-19 березня вперше з грудня не зафіксували жодного випадку зараження.

Нульовий показник задокументували й у всій провінції Хубей, що раніше вважалася найнебезпечнішою. Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР.

Всього в провінції за добу з лікарень виписали 795 пацієнтів. Однак зареєстровано вісім нових смертей (шість в Ухані).

В Ухані вперше не виявили нових випадків зараження коронавірусом

У материковій частині Китаю за межами Хубею летальних результатів із ранку 19 березня не зафіксували.

Підтверджено 34 нові зараження в інших китайських провінціях і автономних районах. Причому всі вони, за даними медиків, були ввезені з інших країн.

В Ухані вперше не виявили нових випадків зараження коронавірусом

Загалом з початку епідемії лікарі зареєстрували в країні 80,9 тис. підтверджених випадків COVID-19, 70,4 тис. пацієнтів одужали.

Зазначимо, низькі показники Китай демонструє протягом усього березня, тоді як у Європі число інфікованих зростає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії тим часом за добу виявили 4 207 нових хворих.

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