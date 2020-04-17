В Ухані виявили заднім числом понад 1,2 тисячі померлих від коронавірусу

У китайському місті Ухань, яке вважається епіцентром поширення коронавірусу, постфактум виявили ще 1290 померлих від COVID-19.

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Так, за новими даними, загальна кількість померлих під час епідемії становить 3869, також додалося 325 випадків зараження – загалом 50 333 інфікованих. Про це йдеться в офіційній заяві уряду міста, передає агентство "Сіньхуа".

Зазначається, що всього у Китаї з початку епідемії у грудні минулого року померли 4632 особи з коронавірусом, зареєстровано 82 692 випадки захворювання.

Кількість жертв COVID-19 в Ухані після перерахунку зросла на 1,2 тисячі

Водночас агентство з посиланням на муніципальну владу наводить чотири причини, за якими дані були змінені:

система охорони здоров'я в розпал епідемії була перевантажена, і багато пацієнтів померли до проведення тесту на COVID-19;

лікарі на піку епідемії були зайняті порятунком пацієнтів, що призводило до запізнілих, пропущених і помилкових повідомлень;

пацієнтів лікували в численних медустановах різного підпорядкування, зокрема приватних, що ускладнило збір даних;

зареєстрована інформація про деяких померлих пацієнтів була неповною, у звітах траплялися повторення і помилки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї заявили, що оприлюднена американським телеканалом Fox News версія про штучну появу коронавірусу в лабораторії – безпідставна.