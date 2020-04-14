В Ухані відкрили ринок із кажанами, від яких пішов коронавірус

У колишньому епіцентрі коронавірусу, китайському місті Ухань, знову відкрили так званий "мокрий" ринок, де, крім м'яса і риби, продавали кажанів і змій.

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Як повідомляє DailyMail, на найбільшому ринку міста відкрилися майже всі торговельні точки.

Величезний ринок Байшажоу займає площу приблизно в 65 футбольних полів і є одним із головних міських оптових ринків продуктів харчування.

В Ухані відкрився "мокрий" ринок DailyMail

Воночас чиновники заборонили торгівлю живими дикими тваринами або домашньою худобою, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, згідно з однією з версій, вірус COVID-19 з'явився саме на одному з таких ринків. Їх повторне відкриття викликало обурення із боку західних політиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися фото міста Ухань у провінції Хубей у Китаї, який 8 квітня відкрили після суворого карантину, введеного у зв'язку з поширенням звідти коронавірусу.

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