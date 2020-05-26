В Ухані провели 6,5 млн тестів на COVID-19: виявлені показові дані щодо безсимптомних хворих

Гліб Іванов Світ 23:26, 26.05.2020 Оновлено: 23:26, 26.05.2020

У китайському місті Ухань за 9 днів було проведено понад 6,5 мільйонів нових тестів на коронавірус. Влада проводить масштабне тестування для запобігання другої хвилі COVID-19.

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Як повідомляє Daily Mail, кампанія по широкомасштабному тестуванню почалася після того, як були зареєстровані нові випадки інфікування. Місцева влада охрестило її "10-денною битвою".

Влада Китаю повідомила, що з 15 по 23 травня були відібрані пробні зразки мазків у 9,5 мільйона жителів, що становить понад 80% від загальної чисельності міста з населенням 11 мільйонів.

В Ухані провели 6,5 млн тестів на COVID-19

Масове тестування виявило 198 безсимптомних випадків.

Тестування було проведено з великим ентузіазмом з боку громадськості. У мережі з'явилися фото, як жителі в масках утворювали довгі черги, зберігаючи при цьому дистанцію за межами тимчасових контрольно-перевірочних пунктів з проведення тестів у мікрорайонах і громадських місцях міста.

Масове тестування на коронавірус в Ухані
Масове тестування на коронавірус в Ухані
Масове тестування на коронавірус в Ухані
Масове тестування на коронавірус в Ухані
Масове тестування на коронавірус в Ухані

Як повідомляв OBOZREVATEL, у інституті вірусології Уханя заявили, що у них є три живих штами коронавірусу від кажана, але жоден з них не відповідає COVID-19.

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