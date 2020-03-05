В Ухані помер чоловік, який раніше вилікувався від коронавірусу

У китайському місті Ухань помер чоловік, який раніше вилікувався від коронавірусу COVID-19 і був виписаний з лікарні.

Як повідомляє South China Morning Post, йому було 36 років. Смерть настала від дихальної недостатності за п'ять днів після виписки.

Вперше уханьця госпіталізували 12 лютого. Через два тижні його відпустили з інструкціями залишатися під карантином 14 днів.

Як розповіла дружина померлого, за два дні після повернення додому її чоловік став погано почуватися. Він скаржився на сухість у роті й гази в шлунку. Пізніше сказав, що йому погіршало, і його відправили в лікарню. Там пацієнт помер того ж дня.

У свідоцтві про смерть, виданому Уханьскою комісією з охорони здоров'я, вказувалося, що безпосередньою причиною був COVID-19. Смерть настала від дихальної недостатності та відмови легень.

Карта поширення вірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість заражених коронавірусом у світі в четвер, 5 березня, наблизилася до 95 тисяч. 3249 осіб померли. У Китаї захворіли вже 80 270 осіб.

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