В Ухань раптово повернувся коронавірус: випадок важкий

Карина Бондаренко Світ 07:31, 10.05.2020 Оновлено: 07:33, 10.05.2020

У китайському місті Ухань, який вважається осередком поширення коронавірусу по всьому світу, вперше за довгий час підтвердили новий випадок зараження COVID-19.

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Пацієнт перебуває у важкому стані, повідомляють "РИА Новости". Всього в країні коронавірусом заразилися 82 901 осіб, 4 633 померли, вилікувати вдалося більше 78 тисяч пацієнтів.

За останню добу, 9 травня, по всьому Китаю коронавірусом заразилися 14 чоловік.

Коронавірус в Китаї
Известия

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Німеччини почали вивчати в лабораторіях дію українських медичних препаратів, які, ймовірно, можуть застосовуватися для лікування COVID-19.

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