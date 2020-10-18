В Угорщині звинуватили Байдена в тиску на Україну
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відповів кандидату в президенти США Джо Байдену, який згадав Угорщину, кажучи про посилення тоталітарних режимів у світі.
Як заявив Сіярто у відеозверненні в Facebook, краще б Байден відповів на питання про його тиск на Україну і роль його сина в компанії Burisma.
"Було б добре, якби Джо Байден відповів, чому він тиснув на український уряд для звільнення генерального прокурора (Віктора Шокіна), і чому розслідування, пов'язані зі справами його сина в українській енергетиці, фактично зупинилися", – наголосив глава МЗС.
За його словами, Демократична партія США постійно вдавалася до "повчань і звинувачень" щодо урядів країн Центральної Європи.
Нагадаємо, 16 жовтня Байден в ефірі ABC News розкритикував підтримку чинним президентом США Дональдом Трампом "тоталітарних режимів".
"Ви можете бачити, що відбувається всюди, від Білорусі до Польщі й Угорщини, посилення тоталітарних режимів у світі – і цей президент підтримує всіх бандитів у світі. Я маю на увазі, що він вважає "найкращим другом" лідера Північної Кореї, посилаючи йому "любовні листи". Він нічого не робить із Путіним", – сказав кандидат від демократів.
Як писав OBOZREVATEL:
2016 року колишній віцепрезидент США Джо Байден шантажував владу України відмовою в наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою для надання країні допомоги було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Хантер.
3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.
Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за 6 годин звільнили генпрокурора.
У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.
Сенат США перед виборами президента видав звіт про те, що робота Хантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, в правлінні приватної української газодобувної компанії Burisma створювала конфлікт інтересів.