В Угорщині звинуватили Байдена в тиску на Україну

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
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  • Байден розкритикував підтримку Трампом "тоталітарних режимів", згадавши Угорщину

  • Сіярто відповів, що краще б Байден відповів на питання про його тиск на Україну

  • Також він запитав, чому розслідування, пов'язані зі справами сина Байдена в українській енергетиці, фактично зупинилися

Сіярто нагадав Байдену про Burisma

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відповів кандидату в президенти США Джо Байдену, який згадав Угорщину, кажучи про посилення тоталітарних режимів у світі.

Як заявив Сіярто у відеозверненні в Facebook, краще б Байден відповів на питання про його тиск на Україну і роль його сина в компанії Burisma.

"Було б добре, якби Джо Байден відповів, чому він тиснув на український уряд для звільнення генерального прокурора (Віктора Шокіна), і чому розслідування, пов'язані зі справами його сина в українській енергетиці, фактично зупинилися", – наголосив глава МЗС.

За його словами, Демократична партія США постійно вдавалася до "повчань і звинувачень" щодо урядів країн Центральної Європи.

Нагадаємо, 16 жовтня Байден в ефірі ABC News розкритикував підтримку чинним президентом США Дональдом Трампом "тоталітарних режимів".

"Ви можете бачити, що відбувається всюди, від Білорусі до Польщі й Угорщини, посилення тоталітарних режимів у світі – і цей президент підтримує всіх бандитів у світі. Я маю на увазі, що він вважає "найкращим другом" лідера Північної Кореї, посилаючи йому "любовні листи". Він нічого не робить із Путіним", – сказав кандидат від демократів.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 2016 року колишній віцепрезидент США Джо Байден шантажував владу України відмовою в наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою для надання країні допомоги було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Хантер.

  • 3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

  • Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за 6 годин звільнили генпрокурора.

  • У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.

  • Сенат США перед виборами президента видав звіт про те, що робота Хантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, в правлінні приватної української газодобувної компанії Burisma створювала конфлікт інтересів.

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