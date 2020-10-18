В Угорщині звинуватили Байдена в тиску на Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відповів кандидату в президенти США Джо Байдену, який згадав Угорщину, кажучи про посилення тоталітарних режимів у світі.

Як заявив Сіярто у відеозверненні в Facebook, краще б Байден відповів на питання про його тиск на Україну і роль його сина в компанії Burisma.

"Було б добре, якби Джо Байден відповів, чому він тиснув на український уряд для звільнення генерального прокурора (Віктора Шокіна), і чому розслідування, пов'язані зі справами його сина в українській енергетиці, фактично зупинилися", – наголосив глава МЗС.

За його словами, Демократична партія США постійно вдавалася до "повчань і звинувачень" щодо урядів країн Центральної Європи.

Нагадаємо, 16 жовтня Байден в ефірі ABC News розкритикував підтримку чинним президентом США Дональдом Трампом "тоталітарних режимів".

"Ви можете бачити, що відбувається всюди, від Білорусі до Польщі й Угорщини, посилення тоталітарних режимів у світі – і цей президент підтримує всіх бандитів у світі. Я маю на увазі, що він вважає "найкращим другом" лідера Північної Кореї, посилаючи йому "любовні листи". Він нічого не робить із Путіним", – сказав кандидат від демократів.

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