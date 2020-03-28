"Вхід заборонено!" В Угорщині знайшли спосіб уберегти близьких від контакту з хворими на коронавірус

В Угорщині кожен, хто повернувся в країну з поїздки і має 14 днів пробути в самоізоляції, зобов'язаний клеїти на дверях або вікнах будинку попереджувальні знаки.

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Як повідомляє Euronews, відповідні наклейки прикордонники роздають усім, хто перетинає кордон Угорщини.

На стікерах, які жителі Угорщини повинні клеїти на будинок, великими літерами написано "Tilos a belépés!", що означає "Вхід заборонений!". Наклейки яскравого червоного кольору, на них намальований знак "Stop!" і знак оклику для залучення уваги.

В Угорщині хворі коронавірусом клеять спеціальні знаки Hungary Today

Такі заходи безпеки ввели з метою убезпечити людей, близьких до жителів будинку, від контактів з ними і, відповідно, від зараження COVID-19. Наклейки повинні клеїти не тільки люди з підтвердженим захворюванням, а й ті, у кого є на нього підозра.

Зазначені знаки можна також завантажити і роздрукувати з державного сайту coronavirus.gov.hu. Відзначається, що угорці відповідально ставляться до нововведення і стікери можна побачити на будинках у різних куточках країни.

За офіційними даними, на сьогодні в Угорщині зареєстровано 343 випадки захворювання коронавірусом, 11 осіб померли і 34 вилікувалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від початку епідемії коронавірусу в Італії померли понад 10 тисяч осіб.

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