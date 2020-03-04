Заражені коронавірусом з'явилися в іще одній країні-сусіді України

В Угорщині двоє людей заразилися коронавірусом COVID-2019. Це перший випадок, зафіксований в цій країні.

Хворими є іранські студенти, заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, передає Reuters.

"У нас є перший заражений, вірніше, двоє людей, яких нам довелося госпіталізувати через інфекцію", – зазначив глава уряду.

Зазначимо, що Угорщина є сусідньою з Україною країною, де поки зафіксовано лише один випадок зараження. Пацієнт перебуває в ізоляції в Чернівцях.

Угорщина межує з Україною Карта Google

Іран – одна з найбільш постраждалих від COVID-2019 країн за межами Китаю.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня в Польщі підтвердили перший випадок зараження коронавірусів.

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