В Угорщині виправдалися за гімн, який співали українські депутати на Закарпатті
Новообрані депутати Сюртовської ОТГ на Закарпатті під час прийняття присяги виконували не національний гімн Угорщини, а давню молитву.
Таку заяву зробило посольства Угорщини в Україні, коментуючи стався скандал, передає "Європейська правда".
"З'ясувалося, що особа, яка зробила запис і опублікувала її з очевидно недоброзичливо метою – яка, до речі, є членом сім'ї політика, який зазнав поразки на виборах – навмисно не записав державний гімн України, який пролунав в кінці сесії, і тільки після цього присутні заспівали національну молитву угорців, якій кілька сотень років, і яка згодом стала державним гімном Угорщини", – йдеться в повідомленні.
Угорські дипломати пояснили, що молитва є частиною культурної спадщини угорців і використовується угорськими громадами у всьому світі не як символ приналежності до угорської нації.
У посольстві також вказали на статтю 6 Закону України "Про національні меншини в Україні" від 1992 року, яка гарантує використання національних символів для цих меншин.
"Це стало можливим завдяки такому зразковому і сучасному законодавчому положенню, і зараз вже десятиліттями спостерігається практика, згідно з якою в поселеннях, де проживають угорці, присутні угорські національні кольори, а під час урочистостей лунає національна молитва. Ми сподіваємося, що ця прекрасна і високо цінуємо традиція поваги до різних національностей і меншин буде безперешкодно тривати в Україні", – підсумували дипломати.
Однак зазначимо, що "багатовіковий" гімн Угорщини написав в 1823 році угорським поетом Ференцом Кельчеї.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Новообрані депутати Сюртовської ОТГ на Закарпатті після прийняття присяги виконали гімн Угорщини.
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