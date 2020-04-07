В Угорщині потрапив у страшну ДТП автобус з українцями: багато поранених

У вівторок, 7 квітня, біля міста Будапешт в Угорщині сталася ДТП за участю автобуса, який транспортував громадян України до місця евакуації в пункт пропуску "Тиса".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови Закарпатської обласної держадміністрації Ігор Шинкарюк. Аварія трапилася на 75-му кілометрі магістралі М3.

За даними чиновника, в салоні перебували 8 громадян України. Всі отримали травми: 2 – в тяжкому стані і 6 – в стабільному.

"Усі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол нашими представниками дипломатичного корпусу", – додав Шинкарюк.

Причина ДТП та інші деталі поки невідомі.

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