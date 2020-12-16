В Угорщині одностатевим парам заборонили усиновлювати дітей

Парламент Угорщини ухвалив поправки до конституції, якими фактично заборонив одностатевим парам усиновлювати дітей.

Про це повідомив портал 24.tv. Тепер в основному законі країни вказано, що в сім'ї може бути лише жінка-матір та чоловік-батько.

За зміни, ініційовані урядом на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, проголосували 134 депутати, проти – 45, дев’ять утрималися. Поправки набули чинності в день їхнього ухвалення – 15 грудня.

У пояснювальній записці до законопроєкту ініціатори відповідних поправок наголосили, що, на їхню думку, дітей країни необхідно захистити від "психічного чи біологічного втручання", що несе "західна ідеологія". Для цього запропоновано їхнє виховання згідно з "конституційною ідентичністю та християнською культурою" Угорщини, говориться в документі.

Ще одна з поправок до конституції, на думку її авторів, захищає право дітей на самовизначення згідно зі своєю статтю при народженні. Фактично це робить неможливим юридичну зміну статі трансперсонами.

До внесення змін в основний закон гомосексуальні люди мали право на всиновлення дітей як одинокі громадяни (одностатеві шлюби в Угорщині не легалізовані, але можуть бути цивільні союзи). Відтепер вони зобов’язані отримувати дозвіл на це в міністерки в справах сім’ї Каталін Новак, яка просуває модель "традиційної сім’ї".

Правозахисна організація Amnesty International назвала поправки до конституції Угорщини дискримінаційними, гомофобними й трансфобними.

Група Європарламенту з прав ЛГБТКІ визнала відповідальним за дискримінаційні поправки до конституції Угорщини особисто прем’єра Віктора Орбана. У заяві, оприлюдненій на Facebook, ухвалені в Угорщині конституційні поправки названі такими, що "сильно перешкоджають правам осіб ЛГБТКІ".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що член провладної угорської партії "Фідес" і депутат Європарламенту Йожеф Шаєр подав у відставку після того, як його зловили на секс-вечірці в Брюсселі, яка порушила карантинні обмеження. У ній брали участь близько 25 осіб, переважно чоловіки. У західній пресі вечірку описують як "гей-оргію" (gay gang bang, груповий секс за участю геїв).

Шаєр відомий як противник одностатевих шлюбів. Саме він був одним з тих, хто просував поправку до Конституції Угорщини про те, що шлюб – це союз виключно чоловіка і жінки.