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5 грудня • оновлено в 22:38
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В Угорщині приписали Крим до Росії: МЗС України виступило із вимогою

1.3т
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Посольство України в Будапешті звернулося до телеканалу "М1" і Міністерства закордонних справ Угорщини з вимогою виправити напис у сюжеті про анексований Крим, в якому півострів назвали російським.

Відповідний пост з'явився у четвер, 5 грудня, на сторінці дипломатів у Facebook.

"Ми щиро сподіваємося, що вказаний випадок є прикрим непорозумінням, а не свідомою дією, з огляду на постійну і чітку підтримку Угорщиною територіальної цілісності України. У той же час ми не можемо залишати такі помилки без реагування", – сказано в заяві.

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В Угорщині приписали Крим до Росії: МЗС України відповіло

В Угорщині приписали Крим до Росії: МЗС України відповіло

"Очікуємо, що напис на відео, яке можна і зараз знайти в інтернеті, буде виправлений відповідно до міжнародного права і офіційної позиціії Угорщини. Розраховуємо, що в подальшому подібні випадки не повторюватимуться", – додали в посольстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сюжет вийшов 29 листопада. В описі під відео сказано: "Krím-Félsziget, Oroszország – 2019. November 27", що перекладається як "Півострів Крим, Росія – 2019. 27 листопада".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Міністерство закордонних справ України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сейчас чубажо-пые скакуасы,себе на жо-пах чубы рвут, исходятся в бессилии и желчной злобе, а там и до приступа недолеко.аминь.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну что за напасть такая! Что ни день, то зрада! Кастрюльки! Вы уже привыкли?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сколько осталось существовать, усраинскому зоопарку это лишь вопрос скорого времени,видать придётся делить кастрюляголовых далбаящуров по клеткам.
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