В Угорщині приписали Крим до Росії: МЗС України виступило із вимогою

Посольство України в Будапешті звернулося до телеканалу "М1" і Міністерства закордонних справ Угорщини з вимогою виправити напис у сюжеті про анексований Крим, в якому півострів назвали російським.

Відповідний пост з'явився у четвер, 5 грудня, на сторінці дипломатів у Facebook.

"Ми щиро сподіваємося, що вказаний випадок є прикрим непорозумінням, а не свідомою дією, з огляду на постійну і чітку підтримку Угорщиною територіальної цілісності України. У той же час ми не можемо залишати такі помилки без реагування", – сказано в заяві.

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"Очікуємо, що напис на відео, яке можна і зараз знайти в інтернеті, буде виправлений відповідно до міжнародного права і офіційної позиціії Угорщини. Розраховуємо, що в подальшому подібні випадки не повторюватимуться", – додали в посольстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сюжет вийшов 29 листопада. В описі під відео сказано: "Krím-Félsziget, Oroszország – 2019. November 27", що перекладається як "Півострів Крим, Росія – 2019. 27 листопада".

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