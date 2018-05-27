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В Уганді сталася масштабна ДТП: десятки загиблих

1.6тЧитати новину російською

В Уганді сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинуло майже 50 осіб.

Аварія сталася за участю автобуса, вантажівки та трактора. Загинули 48 осіб, 16 з яких - діти. Про це передає AFP з посиланням на місцевий підрозділ Червоного Хреста.

Представник поліції Уганди підтвердив 22 смерті.

ДТП в Уганді

Punch

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"Залишилася без голови": у Києві в ДТП загинула жінка

ДТП сталася в той момент, коли трактор з вимкненими фарами спускався по дорозі та зіткнувся з вантажівкою. В трактор в'їхав автобус.

Загинули водії всіх трьох транспортних засобів.

Місцева влада каже тільки про десять виживших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше смертельна ДТП сталася під Запоріжжям.

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