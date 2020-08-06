У Туреччині різко почала збільшуватися кількість хворих на коронавірус. Зростання фіксується з серпня – приблизно 1200 випадків у день, до цього протягом усього липня цифри коливалися в межах 950 хворих. А ще з 10 серпня на турецькі курорти полетять громадяни Росії, яка входить до найбільш інфікованих у світі.

Чи загрожує COVID-19 українським туристам, які масово кинулися до Туреччини на відпочинок, дізнавався OBOZREVATEL.

Коронавірус туристам не перешкода

Туреччина – одна з небагатьох країн, яка зараз відкрита для українців. Щодня на курортах приземляються два десятки літаків, а це щонайменше 3700 осіб. Багато бортів сідає також із Німеччини й Великобританії.

За весь період епідемії в 82-мільйонній країні захворіло 236 тисяч осіб і 5784 померли. Після жорсткого карантину, який почали послаблювати з початку червня, ситуація стабілізувалася. Якщо на курортах туристам дозволили ходити без масок, то, наприклад, у Стамбулі масковий режим обов'язковий повсюдно.

Динаміка за кількістю хворих на коронавірус у Туреччині

Коронавірус накрив Туреччину з новою силою: як відобразиться на курортах і чи варто боятися українцям Динаміка за кількістю хворих на коронавірус у Туреччині

Українські туроператори запевняють, що відпочинок у Туреччині зараз безпечний для наших громадян. Країна перебуває в "зеленій" зоні, тому після її відвідування не потрібні ні тест, ні двотижнева самоізоляція.

Яка ситуація в готелях

Готелі проходять серйозну санітарну перевірку, а обслуговувальний персонал дотримується суворих правил, розповіли OBOZREVATEL в одному зі столичних турагентств.

"У готелях встановлено теплові датчики, які фіксують і виявляють людей із підвищеною температурою. Весь персонал у масках і рукавичках, всюди антисептики. До ресторану туристи заходять у масках, які знімають уже за столом. Їжа на шведському столі за склом, її в тарілки накладають офіціанти. В аеропорту, літаку й на трансфері всі в масках, які заборонено знімати. Лежаки на пляжі й біля басейну – на два метри один від одного. Готелі не на 100% завантажені, такі правила", – уточнили там.

Шведські столи в Туреччині розташовані за захисним склом

Персонал постійно дезінфікує місця громадського користування

В аеропортах мандрівники дотримуються соціальної дистанції

Лежаки на пляжах в Туреччині розміщено в 1,5-2 метрах один від одного

Правда, українські туристи, які зараз перебувають на відпочинку в Туреччині, кажуть, що рекомендацій щодо завантаженості готелю дотримуються частково, а відпочивальники не дотримуються соціальної дистанції.

"У готелі весь персонал у масках і захисних екранах, всюди прикріплені санітайзери, зокрема і в номері. Їжу дійсно видають офіціанти, столові прибори в крафт-пакетах. Гості без масок, дистанцію не дотримуються, в ресторані і на вечірках – усе впритул, як було раніше. Готель майже заповнений, є і європейці, дуже багато сімей із дітьми", – розповіла OBOZREVATEL киянка Анастасія, яка відпочивала в Анталії.

Ризик заразитися існує

Український імунолог Олег Назар вважає, що за такої тенденції вірусу шанси заразитися на турецьких курортах зростають на третину.

Він ще раз нагадав, що більшість інфікованих переносить коронавірус на ногах, часто навіть не підозрюючи про це. "Це як із грипом – хтось хворіє, хтось ні. Ризик є, але не такий уже і страшний", – зазначив медик.

Тим часом міністр турецького Міністерства охорони здоров'я Фахреттін Коджа заявив, що країна повинна не допустити подальшого зростання кількості інфікованих. Він вважає, що нинішній спалах стався через недостатність карантинних обмежень. І якщо раніше вірус спалахував у конкретних регіонах, то тепер він активно поширюється по всій країні, зокрема й на курортах.

А з 10 серпня в'їзд на турецькі курорти дозволили росіянам. Торік їх там побувало приблизно 7 млн. Зараз РФ посідає четверте місце у світі після США, Бразилії та Індії за кількістю інфікованих коронавірусом (871 тисяча хворих і 14,6 тисячі смертей). Але західні експерти, зокрема з ВООЗ, неодноразово говорили, що ці дані можуть бути применшеними.