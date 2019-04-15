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В трусах і на скейті: опубліковане відео кімнати Ассанжа у посольстві Еквадору

1.9тЧитати матеріал російською

В мережі опубліковане відео з камер спостереження в посольстві Еквадору, де сім років ховався викривач секретів найвпливовіших країн світу, а також засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж.

На кадрах, оприлюднених іспанським виданням Elpais, видно, як він у трусах і майці катається на скейтборді по невеликій кімнаті і спілкується з гостями (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Ассанж завжди побоювався стеження за ним, проте в посольстві була окрема кімната з моніторами і відеореєстраторами, а все приміщення обладнане камерами.

Джуліан Ассанж

Джуліан Ассанж

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Джуліан Ассанж.

Джуліан Ассанж.

скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Джуліан Ассанж
Місце
Великобританія
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